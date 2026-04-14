За 16‑летнего бразильского вингера «Палмейраса» Эдуардо Консейсау развернулась нешуточная борьба на трансферном рынке среди топовых европейских клубов.

По данным портала ESPN, сейчас интерес к 16‑летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси», «Барселона» и ещё ряд клубов более мелкого ранга. Фаворитом в борьбе за бразильца сейчас являются «горожане».

Команда Гвардиолы готова хоть сейчас отдать 40 млн евро «Палмейрасу» за его вундеркинда, но «зелёные» пока не собираются принимать это предложение, так как игрок сможет отправиться играть в Старый Свет только по достижении 18 лет.

С 15 лет Эдуардо играет в составе «Палмейрас» U20. Ожидается, что после чемпионата Южной Америки U17, на котором он выступает в составе сборной Бразилии, Консейсау будет переведён в основную команду своего клуба.