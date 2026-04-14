Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА отвергла жалобу «Барселоны» на судейство в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

«После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико", состоявшегося 8 апреля 2026 года, "Барселона" подала протест по поводу решения арбитра. 13 апреля 2026 года контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал протест неприемлемым», — говорится в заявлении УЕФА.

Каталонский клуб выразил недовольство судейством в первом поединке с «Атлетико», где во втором тайме не был назначен пенальти за игру рукой защитника мадридцев Марка Пубиля. «Барселона» утверждает, что это решение судей противоречило правилам и повлияло на исход матча.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.