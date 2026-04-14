Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, почему он решил уйти из московской команды.

«Ситуация в "Спартаке" во второй год моей работы была сложной... Но не из-за результатов, а из-за некоторых обстоятельств. Объясню: мы взяли команду с молодыми русскими игроками и без инвестиций вывели ее на третье место. Подчеркну, одну из самых молодых команд лиги! А что произошло потом? Когда мы захотели усиления, началась чехарда: три смены спортивного директора — Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал... Дважды менялся генеральный директор — Евгений Мележиков, Олег Малышев... Плюс ситуация с Джикией, которую клуб не смог урегулировать.

Если посмотреть на тот состав — с пришедшим Угальде и Квинси, который, предположим, был бы доступен... Я убежден, что мы могли бы стать чемпионами. Теперь хочется вернуться, потому что я до сих пор считаю: мой футбол подходит для РПЛ», — цитирует Абаскаля «СЭ».

Абаскаль тренировал красно-белых с 2022 по 2024 год. До этого специалист был уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис».