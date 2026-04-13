Эндрю Робертсон, защитник «Ливерпуля», рассказал о своем решении покинуть клуб.

«Я никогда не отказывался от контракта или чего-то подобного, никакого предложения не было на столе. Это был просто разговор, который мы вели. Речь шла о том, что я хочу продолжать играть, и я верю, что у меня еще есть способности для этого. Посмотрим, какое будущее нас ждет», — цитирует футболиста Sky Sports.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что по окончании контракта этим летом Робертсон завершит свою девятилетнюю карьеру в «Энфилде».