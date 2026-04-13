Форвард «Краснодара» Джон Кордоба оценил результат матча 24-го тура РПЛ c «Зенитом».  Игра в Санкт-Петербурге прошла 12 апреля и закончилась вничью 1:1.

Джон Кордоба
Джон Кордоба

«Знали, что будет тяжелая игра, еще когда ехали в Санкт‑Петербург.  Самое главное — удалось добиться результата, который оцениваю как положительный.  Хотя, конечно, могло быть и лучше.

Мы начали играть так, как умеем — в свой футбол.  До перерыва этого не делали.  В перерыве тренер сделал поправки, что действительно пошло нам на пользу», — сказал Кордоба «Матч ТВ».

«Краснодар» с 53 очками лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на один балл.