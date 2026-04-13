Защитник ПСЖ Ашраф Хакими ответил на вопрос о том, чем нынешняя версия парижской команды отличается от клуба прошлого сезона.

«Одно из отличий между прошлым сезоном и нынешним заключается в том, что сейчас мы в большей степени уверены в себе и играем в ранге победителей Лиги чемпионов.

Именно это придаёт нам сил перед непростыми матчами. Мы понимаем, кем являемся и чего смогли достичь», — приводит слова Хакими Liverpool Echo.

Напомним, что в 1-м матче четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Ответный поединок между этими командами состоится завтра, 14-го апреля в 22:00 мск.