«Фиорентина» обыграла «Лацио» (1:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Робин Госенс на 28-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:0ЛациоРим
1:0 Робин Гозенс 28'
Фиорентина: Давид де Хеа, Даниэле Ругани (Марин Понграчич 71'), Лука Раньери, Робин Гозенс (Luis Balbo 80'), Джованни Фаббиан, Роландо Мандрагора, Шер Ндур, Джек Харрисон, Якопо Фаццини (Манор Соломон 84'), Роберто Пикколи, Dodo
Лацио: Нуну Тавареш, Оливер Провстгор, Алессио Романьоли, Маттиа Цаканьи (Фисайо Деле-Баширу 46'), Кеннет Тейлор (Петар Ратков 79'), Патрисио Габбарон, Тома Башич (Тейянни Нослин 46'), Мануэль Лаццари, Булайе Диа (Густав Исаксен 67'), Маттео Канчелльери, Edoardo Motta
Жёлтые карточки: Даниэле Ругани 31', Роберто Пикколи 90+1' — Тейянни Нослин 63'
После этого матча «Фиорентина» занимает 15-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. «Лацио» — на 9-й позиции с 44 баллами.