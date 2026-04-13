Наставник «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение от «Интера» (3:4) в матче 32-го тура Серии А.

«Я не знаю, на каком месте мы находимся в турнирной таблице, потому что я не проверял ее с начала сезона и не собираюсь делать это сейчас.

Моя команда снова доказала, что она смелая, энергичная и даже в поражении показывает характер. Да, мы допустили ошибки, но это молодая команда, а мы играли против соперника, который наказывает за каждую ошибку.

Думаю, говорить сегодня о тактике мне неинтересно, потому что мы говорили делом на поле. Мне нравится смотреть на статистику, и не многим командам удается нанести 20 ударов по воротам в матче с "Интером".

Если бы вы сказали мне два года назад, что мы будем так бороться с "Интером", я бы подумал, что мы договорились о товарищеском матче, но мы сражаемся с ними на равных.

Вот что я имею в виду: вы можете сколько угодно говорить о тактике, но в конечном счете решает менталитет», — приводит слова Фабрегаса DAZN.

«Комо» набрал 58 очков и идет пятым в таблице чемпионата Италии-2025/26.