Главный тренер «Челси», Лиам Росеньор, прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом, которого клуб временно отстранил от участия в матчах.

«В отношении Энцо не было никаких личных мотивов. Он вернется в состав во вторник. Это выдающийся игрок и отличный человек. Мы с нетерпением ожидаем его возвращения. Он уже встретился со мной, руководством и всеми игроками, и мы с радостью ждём его возвращения», — цитирует Росеньора Sky Sports.

Энцо Фернандес был исключен из состава «Челси» после того, как в одном из интервью упомянул о возможном переходе в «Реал».

Футболист заявил, что хотел бы жить в Мадриде, что многие расценили как желание продолжить карьеру в этом клубе. Росеньор подчеркнул, что Фернандес переступил грань, которая определяет ценности и культуру команды.