Главный тренер «Челси», Лиам Росеньор, прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом, которого клуб временно отстранил от участия в матчах.

«В отношении Энцо не было никаких личных мотивов.  Он вернется в состав во вторник.  Это выдающийся игрок и отличный человек.  Мы с нетерпением ожидаем его возвращения.  Он уже встретился со мной, руководством и всеми игроками, и мы с радостью ждём его возвращения», — цитирует Росеньора Sky Sports.

Энцо Фернандес был исключен из состава «Челси» после того, как в одном из интервью упомянул о возможном переходе в «Реал».

Футболист заявил, что хотел бы жить в Мадриде, что многие расценили как желание продолжить карьеру в этом клубе.  Росеньор подчеркнул, что Фернандес переступил грань, которая определяет ценности и культуру команды.