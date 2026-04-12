Берлинский «Унион» пошёл на невиданный эксперимент и назначил на пост главного тренера женщину — 34‑летнюю Мари‑Луизе Эту, сообщает официальный сайт клуба.
Она возглавила клуб Бундеслиги до конца сезона; ранее она руководила молодёжной командой «Униона» до 19 лет.
Прежним главным тренером «Униона» был 54‑летний Штеффен Баумгарт.
Сейчас берлинский клуб располагается на 11‑м месте в таблице чемпионата Германии с 32 очками после 29 туров. Ближайшую встречу «Унион» проведёт 18 апреля дома с «Вольфсбургом».