Берлинский «Унион» пошёл на невиданный эксперимент и назначил на пост главного тренера женщину — 34‑летнюю Мари‑Луизе Эту, сообщает официальный сайт клуба.

Она возглавила клуб Бундеслиги до конца сезона; ранее она руководила молодёжной командой «Униона» до 19 лет.

Прежним главным тренером «Униона» был 54‑летний Штеффен Баумгарт.

Сейчас берлинский клуб располагается на 11‑м месте в таблице чемпионата Германии с 32 очками после 29 туров.  Ближайшую встречу «Унион» проведёт 18 апреля дома с «Вольфсбургом».