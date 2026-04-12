«Лилль» одержал гостевую победу над «Тулузой» (4:0) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
На 48-й минуте встречи защитник «Тулузы» Марк Маккензи получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе гостей голы записали на свой счет Тома Мёнье на 23-й минуте, Ромен Перро на 50-й минуте, Матиас Фернандес на 55-й минуте и Оливье Жиру на 88-й минуте с пенальти.
Результат матча
ТулузаТулуза0:5ЛилльЛилль
0:1 Тома Мёнье 23' 0:2 Ромен Перро 50' 0:3 Матиас Фернандес 55' 0:4 Оливье Жиру 88' пен. 0:5 Гаэтан Перрен 90+4'
Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Сени Кумбасса, Расмус Николайсен, Джибриль Сидибе (Чарли Крессвел 59'), Кристиан Кассерес, Папе Диоп (Алексис Восса 59'), Арон Дённум (Уоррен Каманзи 60'), Янн Гбоу (Сантьяго Идальго 76'), Эмерсонн да Силва (Джейсен Расселл-Роу 71'), Dayann Methalie
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Тьяго Сантос 82'), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье (Калвин Вердонк 82'), Хакон-Арнар Харальдссон, Бенжамен Андре (Оливье Жиру 76'), Набиль Бенталеб, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея (Этан Мбаппе 71'), Ngal'ayel Mukau (Гаэтан Перрен 71')
Жёлтые карточки: Эмерсонн да Силва 63' (Тулуза), Dayann Methalie 80' (Тулуза)
Красная карточка: Марк Маккензи 48' (Тулуза)
После этого матча «Лилль» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Тулуза» — на 10-й строчке с 37-ю баллами.