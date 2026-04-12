«Лилль» одержал гостевую победу над «Тулузой» (4:0) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

Оливье Жиру — нападающий «Лилля» globallookpress.com

На 48-й минуте встречи защитник «Тулузы» Марк Маккензи получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе гостей голы записали на свой счет Тома Мёнье на 23-й минуте, Ромен Перро на 50-й минуте, Матиас Фернандес на 55-й минуте и Оливье Жиру на 88-й минуте с пенальти.

Результат матча Тулуза Тулуза 0:5 Лилль Лилль 0:1 Тома Мёнье 23' 0:2 Ромен Перро 50' 0:3 Матиас Фернандес 55' 0:4 Оливье Жиру 88' пен. 0:5 Гаэтан Перрен 90+4' Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Сени Кумбасса, Расмус Николайсен, Джибриль Сидибе ( Чарли Крессвел 59' ), Кристиан Кассерес, Папе Диоп ( Алексис Восса 59' ), Арон Дённум ( Уоррен Каманзи 60' ), Янн Гбоу ( Сантьяго Идальго 76' ), Эмерсонн да Силва ( Джейсен Расселл-Роу 71' ), Dayann Methalie Лилль: Берке Озер, Ромен Перро ( Тьяго Сантос 82' ), Айсса Манди, Натан Нгой, Тома Мёнье ( Калвин Вердонк 82' ), Хакон-Арнар Харальдссон, Бенжамен Андре ( Оливье Жиру 76' ), Набиль Бенталеб, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея ( Этан Мбаппе 71' ), Ngal'ayel Mukau ( Гаэтан Перрен 71' ) Жёлтые карточки: Эмерсонн да Силва 63' (Тулуза), Dayann Methalie 80' (Тулуза) Красная карточка: Марк Маккензи 48' (Тулуза)

Статистика матча 1 Удары в створ 9 3 Удары мимо 2 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 13 Фолы 11

После этого матча «Лилль» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Тулуза» — на 10-й строчке с 37-ю баллами.