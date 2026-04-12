В 28‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу московское «Торпедо» и тульский «Арсенал» поделили очки, сыграв вничью со счётом 1:1.

Дмитрий Цыпченко ФК «Торпедо»

В первом тайме преимуществом владели хозяева, но забить не смогли. Зато на 65‑й минуте это удалось сделать гостям — отличился Игорь Горбунов.

Но автозаводцы смогли уйти от поражения, поразив ворота соперника на 85‑й минуте: гол на счету Дмитрия Цыпченко.

«Торпедо» с 35 очками идет на 12-м месте в чемпионате, а «Арсенал» (36) располагается двумя строчками выше.