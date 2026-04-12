Сразу несколько топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и мадридский «Реал» — проявили интерес к полузащитнику «Баварии» Александару Павловичу, направив запросы по возможному трансферу.  Однако, как сообщает TEAMtalk, все они получили отказ.

Александар Павлович

По данным источника, мюнхенский клуб не рассматривает вариант продажи 21-летнего футболиста.  Сам игрок также не намерен покидать команду и нацелен закрепиться в роли одного из ключевых полузащитников на долгосрочную перспективу.

В текущем сезоне Павлович провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.  Его контракт с «Баварией» действует до лета 2029 года.