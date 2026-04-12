В 24‑м туре российской Премьер‑лиги московский «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1.
Первый тайм не принёс забитых мячей. Первый гол зрители увидели на 63‑й минуте, когда форвард гостей Хазем Мастури реализовал 11‑метровый удар.
За три минуты до конца основного времени железнодорожники всё‑таки смогли уйти от поражения после гола Сесара Монтеса с паса Николая Комличенко.
Локомотив: Mitryushkin, Nenakhov, Nyamsi, Montes, Silyanov, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Komlichenko
Динамо Мх: Миро, Volk, Azzi, Akhmedov, Tabidze, Kagermazov, Glushkov, Mrezigue, Moubarik, Sundukov, Agalarov
«Локомотив» с 45 очками остался на третьем месте в РПЛ. «Динамо» (Махачкала) занимает 11‑ю позицию с 23 очками.