Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения бывшего полузащитника Тони Крооса в структуру клуба.

Как сообщает AS, руководство «сливочных» заинтересовано в том, чтобы чемпион мира вновь стал частью команды — уже вне футбольного поля.

В клубе уверены, что опыт и профессиональные качества Крооса могут быть полезны для дальнейшего развития, независимо от того, какую именно роль он займет. Отмечается, что инициативу активно поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес, однако конкретный формат сотрудничества пока не определён.

Кроос выступал за мадридский клуб с 2014 по 2024 год и завершил карьеру по окончании этого периода. За время в составе «Реала» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четырежды становился чемпионом Испании.