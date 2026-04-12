Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо принял решение покинуть клуб по окончании сезона. Об этом информирует Diario Sport.
Сообщается, что футболист недоволен своим положением в команде Ханса-Дитера Флика, поскольку к финальной части сезона он получил ограниченное игровое время — около 1200 минут.
Также отмечается, что игрок остался разочарован паузой в переговорах о продлении контракта.
По информации источника, наиболее вероятным направлением продолжения карьеры Касадо является Саудовская Аравия. При этом он не планирует оставаться в Ла Лиге и не рассматривает переходы в другие европейские чемпионаты.