«Овьедо» одержал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 31-го тура испанской Примеры.
В составе гостей дублем отметился Федерико Виньяс, отличившись на 45-й и 57-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Альберто Рейна на 5-й минуте.
Результат матча
0:1 Альберто Рейна 5' 0:2 Федерико Виньяс 45' 0:3 Федерико Виньяс 57'
Сельта: Йонуц Раду, Альваро Нуньес (Оскар Мингуэза 60'), Джозеф Айду, Маркос Алонсо, Хави Руэда, Серхио Каррейра, Матиас Весино (Илаш Мориба 46'), Уиллот Сведберг (Ферран Жуджла 60'), Пабло Дуран (Борха Иглесиас 60'), Andres Antanon (Яго Аспас 46'), Fer Lopez
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Дани Кальво, Эрик Бейи, Начо Видаль, Альберто Рейна (Давид Костас 74'), Николас Фонсека (Сантьяго Коломбатто 74'), Кваси Сибо, Федерико Виньяс (Рахим Альхассан 83'), Ильяс Чайра (Тьяго Борбас 83'), Thiago Fernandez
Жёлтые карточки: Fer Lopez 56' — Николас Фонсека 69', Рахим Альхассан 90+2'
После этого матча «Овьедо» занимает предпоследнее 19-е место в таблице Примеры с 27-ю баллами в копилке. «Сельта» — на 6-й позиции с 44 очками.