Представитель Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, имеют ли под собой основания слухи об интересе к полузащитнику со стороны французского «ПСЖ» и других клубов.

«Мне сложно сказать, прилетят или нет представители "ПСЖ" в Москву. Уже ни для кого не секрет, что существует интерес от некоторых больших клубов. Так или иначе информация в прессе появляется. Говорить более предметно можно будет после того, как хотя бы будет непосредственное обращение в "Локомотив". Тогда уже можно будет сказать что-то более или менее уверенно. На сегодняшний день информация подтверждает лишь то, что Алексей заслуживает внимания больших клубов», — сказал Кузьмичёв «Чемпионату».

В этом сезоне 20‑летний полузащитник провёл за «Локомотив» в РПЛ 22 матча, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.