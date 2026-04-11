Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о текущем положении дел в команде.

«Мы с руководством клуба видим, что происходит у нас на глазах, и мы все согласны с тем, что видим. Я мог бы перечислить все причины, по которым этот сезон выдался таким сложным, но их все видят. Зачем мне постоянно озвучивать очевидное? Это прозвучало бы как оправдание, а никто не хочет слышать оправданий.

Наш подход чемпионский титул этому клубу, поэтому мы не откажемся от него после одного сложного сезона. Владельцы клуба не выигрывали чемпионат уже 16 лет, так что главное сейчас — стабильность, а не паника», — цитирует Слота Daily Mail.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграл в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:2.