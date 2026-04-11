«Севилья» обыграла «Атлетико» (2:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.
У хозяев голами отметились Акор Адамс на 10-й минуте с пенальти и Неманья Гудель на 45+2-й минуте.
Единственный гол в составе «Атлетико» записал на свой счет Хавьер Боньяр на 35-й минуте.
Севилья 2:1 Атлетико Мадрид
1:0 Акор Адамс 10' пен. 1:1 Javier Bonar 35' 2:1 Неманья Гудель 45+2'
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес (Габриэль Суасо 90'), Андрес Кастрин, Кике Салас, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Мануэль Буэно (Пеке 70'), Исаак Ромеро (Джибриль Соу 70'), Рубен Варгас (Алексис Санчес 78'), Акор Адамс (Батиста Менди 90'), Oso
Атлетико: Хуан Муссо, Марк Пубиль, Тьяго Альмада, Алекс Баэна, Родриго Мендоса, Обед Варгас, Александр Сёрлот, Rayane Belaid (Адемола Лукман 71'), Julio Diaz (Яно Монсеррате 86'), Dani Martinez, Javier Bonar
Жёлтые карточки: Мануэль Буэно 36', Хуанлу Санчес 67', Неманья Гудель 88', Пеке 90+6' — Julio Diaz 44', Алекс Баэна 75', Антуан Гризманн 76'
После этого матча «Севилья» занимает 15-е место в таблице Примеры с 34-м очком в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции с 57-ю баллами.