«Севилья» обыграла «Атлетико» (2:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.

У хозяев голами отметились Акор Адамс на 10-й минуте с пенальти и Неманья Гудель на 45+2-й минуте.

Единственный гол в составе «Атлетико» записал на свой счет Хавьер Боньяр на 35-й минуте.

Результат матча Севилья Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 1:0 Акор Адамс 10' пен. 1:1 Javier Bonar 35' 2:1 Неманья Гудель 45+2' Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес ( Габриэль Суасо 90' ), Андрес Кастрин, Кике Салас, Неманья Гудель, Люсьен Агум, Мануэль Буэно ( Пеке 70' ), Исаак Ромеро ( Джибриль Соу 70' ), Рубен Варгас ( Алексис Санчес 78' ), Акор Адамс ( Батиста Менди 90' ), Oso Атлетико: Хуан Муссо, Марк Пубиль, Тьяго Альмада, Алекс Баэна, Родриго Мендоса, Обед Варгас, Александр Сёрлот, Rayane Belaid ( Адемола Лукман 71' ), Julio Diaz ( Яно Монсеррате 86' ), Dani Martinez, Javier Bonar Жёлтые карточки: Мануэль Буэно 36', Хуанлу Санчес 67', Неманья Гудель 88', Пеке 90+6' — Julio Diaz 44', Алекс Баэна 75', Антуан Гризманн 76'

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 7 32 Владение мячом 68 6 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 7 Фолы 12

После этого матча «Севилья» занимает 15-е место в таблице Примеры с 34-м очком в активе. «Атлетико» — на 4-й позиции с 57-ю баллами.