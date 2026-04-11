«Ренн» одолел «Анже» (2:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

На 12-й минуте игрок гостей Мариус Луэр оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

«Ренн» удвоил свое преимущество на 25-й минуте благодаря голу Муссы Аль-Тамари.

Единственный гол у «Анже» записал на свой счет Проспер Питер на 65-й минуте.

Ренн Ренн 2:1 Анже Анже

1:0 Муса Аль-Тамари 25' 1:1 Питер Проспер 65'

Ренн: Брис Самба, Алиду Сейду ( Себастьян Шиманьски 73' ), Абдельхамид Аит Будлал, Лилиан Брассье, Людовик Блас ( Махамаду Нагида 86' ), Валентин Ронжье, Махди Камара, Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари ( Пшемыслав Франковски 73' ), Эстебан Леполь, Брил Эмболо ( Nordan Mukiele 73' )

Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа ( Dan Sinate 90' ), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен ( Годюэн Койялипу 86' ), Луи Мутон ( Питер Проспер 62' ), Амин Сбай ( Флоран Анен 90' ), Ланрой Машин ( Пьеррик Капелле 62' ), Усман Камара, Marius Louer

Жёлтые карточки: Усман Камара 15' (Анже), Marius Louer 73' (Анже)