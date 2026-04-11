«Ренн» одолел «Анже» (2:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
На 12-й минуте игрок гостей Мариус Луэр оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
«Ренн» удвоил свое преимущество на 25-й минуте благодаря голу Муссы Аль-Тамари.
Единственный гол у «Анже» записал на свой счет Проспер Питер на 65-й минуте.
Результат матча
РеннРенн2:1АнжеАнже
1:0 Муса Аль-Тамари 25' 1:1 Питер Проспер 65'
Ренн: Брис Самба, Алиду Сейду (Себастьян Шиманьски 73'), Абдельхамид Аит Будлал, Лилиан Брассье, Людовик Блас (Махамаду Нагида 86'), Валентин Ронжье, Махди Камара, Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Пшемыслав Франковски 73'), Эстебан Леполь, Брил Эмболо (Nordan Mukiele 73')
Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа (Dan Sinate 90'), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен (Годюэн Койялипу 86'), Луи Мутон (Питер Проспер 62'), Амин Сбай (Флоран Анен 90'), Ланрой Машин (Пьеррик Капелле 62'), Усман Камара, Marius Louer
Жёлтые карточки: Усман Камара 15' (Анже), Marius Louer 73' (Анже)
После этого матча «Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 50-ю очками в активе. «Анже» — на 13-й позиции с 33 баллами.