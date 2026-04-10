11 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Анже». Начало игры — в 22:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ренн — Анже с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Ренн»
Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ренн» всего на один пункт отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бретонцы» перестреляли «Брест» (4:3).
До того команда не смогла одолеть «Мец» (0:0). А вот поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Ренн» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Бретонцы» в последнее время вполне преуспевают. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Ренн» традиционно удачно противостоит «Анже». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
«Анже»
Турнирное положение: «Черно-белые» пытаются оторваться от группы аутсайдеров. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» на 10 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Черно-белые» не уступили «Лиону» (0:0).
До того команда была разбита «Лансом» (1:5). А вот чуть ранее она проиграла еще и кризисной «Ницце» (0:2).
При этом «Анже» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Черно-белые» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
При этом «Анже» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. К тому же в трех своих последних поединках команда отличилась всего одним результативным выстрелом.
«Черно-белые» явно не намерены лишь обороняться. Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Ренн» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается подтянуться к заветной шестой строчке.
Ставка: Фора «Ренна» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Анже» не побеждает 3 матча кряду
- «Ренн» не проигрывает 2 матча подряд
- «Анже» имеет заметные сложности с реализацией
- «Анже» набрал всего 12 очков в 14 выездных поединках
- Форвард «Ренна» Эстебан Леполь, наколотивший 15 мячей, возглавляет гонку бомбардиров Лиги 1