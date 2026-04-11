Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков — феномен российского футбола. Если бы Максим каждый матч воспроизводил то, что он может делать, не только эпизодически, а именно регулярно, то он уже давно играл бы в чемпионате Испании и, наверное, в одном из самых лучших клубов», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Глушенков принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал девять ассистов.