Нападающий Роберт Левандовский, которому 37 лет, получил предложение от «Барселоны» о продлении контракта, который действует до конца текущего сезона.

Агент футболиста, Пини Захави, на этой неделе посетил Барселону, чтобы обсудить детали предложения с представителями клуба.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» планирует предложить Левандовский годовой контракт с уменьшением заработной платы.

Кроме того, на форварда претендуют «Милан», «Ювентус» и «Чикаго Файр».  При этом Левандовский выражает желание остаться в «Барселоне».