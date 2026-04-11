Бывший российский футболист Алексей Игонин поделился мнением о борьбе «Краснодара» за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Это вопрос чисто психологии команды и коллектива. Когда ты идёшь к своей цели, ты не оглядываешься ни на что и делаешь то, что должен. Мне кажется, таким образом "Краснодар" и стал чемпионом в прошлом году, не оглядываясь на какие-то вопросы. Сейчас есть боязнь не выиграть и психологическое давление. С этим тоже нужно учиться бороться. Если ты первый раз стал чемпионом, конечно, у тебя такого опыта нет.

Не сказал бы, что у "Краснодара" паника, но есть психологические переживания. Поэтому начинаются шарахания и метания. Здесь вопрос не только в "Краснодаре", это свойственно обычному человеку. Бывают моменты, когда хочется заранее подложить себе соломку, сетуя на тех же судей и сдутые мячи. Потому что потом можно говорить, что предвидели негативный результат. И причина не в игре, а в названных факторах», — сказал Игонин Чемпионату.

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе, опережая «Зенит» на один балл.

«Быки» сыграют против «сине-бело-голубых» в рамках 24-го тура чемпионата России завтра, 12-го апреля в 19:30 мск.