Главный тренер «Манчестер Юнайтед», Майкл Кэррик, высоко оценил таланты полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Об этом сообщает TEAMtalk.

Кэррик выразил уверенность, что Роджерс сможет эффективно вписаться в его тактическую схему, если он останется на посту наставника «красных дьяволов». При этом «Астон Вилла» планирует получить рекордную для клуба сумму за трансфер 23-летнего игрока летом.

В текущем сезоне Роджерс сыграл 45 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.