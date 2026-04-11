Главный тренер «Манчестер Юнайтед», Майкл Кэррик, высоко оценил таланты полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса.  Об этом сообщает TEAMtalk.

Морган Роджерс
Морган Роджерс

Кэррик выразил уверенность, что Роджерс сможет эффективно вписаться в его тактическую схему, если он останется на посту наставника «красных дьяволов».  При этом «Астон Вилла» планирует получить рекордную для клуба сумму за трансфер 23-летнего игрока летом.

В текущем сезоне Роджерс сыграл 45 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач.  Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.