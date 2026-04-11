И. о. главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов считает, что его команда в 24‑м туре РПЛ против «Ахмата» будет действовать по‑иному, чем в Кубке России против ЦСКА (2:5).

«Предыдущий матч с ЦСКА был для нас очень полезным: мы по‑другому взглянули на нашу игру, поняли, что не хватает баланса между атакующими и оборонительными действиями. Да, у нас есть определённые изменения, которые продиктованы тем, что мы хотим другой результат, хотим побеждать», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» начнётся сегодня, 11 апреля, в 14:00 (мск) в Самаре. Булатов исполняет обязанности главного тренера с 1 апреля после отставки Магомеда Адиева.