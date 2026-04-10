Экс‑форвард петербургского «Зенита» Юри Алберто в ближайшее время может быть вызван в сборную Италии.

По данным издания Meu Timao, в настоящее время футболист, который играет сейчас в бразильском «Коринтиансе», оформляет итальянское гражданство и может быть вызван в состав «Скуадры Адзурры».

На счету нападающего есть одна игра за Бразилию в 2023 году в товарищеской встрече с Марокко, что не помешает ему выступлениям за Италию.

В этом сезоне Юри Алберто провёл 15 матчей в составе «тимао», забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 25 млн. За «Зенит» форвард выступал с января 2022 года по январь 2023 года.