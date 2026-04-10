Центральный полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер привлёк внимание английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По данным авторитетного немецкого издания Bild, последние несколько матчей швабов посетили скауты двух клубов и остались довольны увиденным.

При этом «Штутгарт» готов отпустить 25‑летнего Штиллера за € 50 млн. Пока «Челси» и «МЮ» ещё не делали официального предложения.

В текущем сезоне полузащитник провёл за немецкий клуб 44 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал 10 голевых передач. Его контракт со «Штутгартом» заканчивается в 2028 году, портал Transfermarkt оценивает его в € 45 млн.