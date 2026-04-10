Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«В таких матчах не бывает фаворитов. Но, наверное, психологически "Краснодар" в лучшей форме после кубковых матчей. "Краснодар" хочет завоевать Кубок России и чемпионство, а "Зенит" — исправиться за вылет из Кубка. Матч будет жестокий и интересный. В какой-то мере, эта игра определит чемпиона, хотя команды из низа таблицы продолжают преподносить сюрпризы», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.