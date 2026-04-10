Наставник «Зенита» Сергей Семак похвалил форварда «Краснодара» Джона Кордобу накануне матча 24-го тура РПЛ.

Игра в Санкт-Петербурге начнется 12 апреля в 19:30 мск.

«Кордоба в последние годы один из лучших нападающих в чемпионате. Очень качественный игрок, без слабых мест, скорость хорошая. Он в одиночку может решить исход матча.

Постараемся сыграть хорошо, чтобы у него было меньше возможностей проявить свои сильные качества», — цитирует Семака «Чемпионат».

В таблице РПЛ «Зенит» после 23-х встреч отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.