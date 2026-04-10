Журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт сообщил, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил норвежский паспорт.

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — сказал Сальведт «Чемпионату».

Хайкин начал карьеру в «ФШМ Торпедо», вскоре голкипер занимался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг».

Хайкин играл за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год, а затем вернулся в клуб в 2023 году.