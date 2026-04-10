Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вспомнил работу арбитров ВАР в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

«У нас есть ВАР для того, чтобы если система увидела что-то неправильное, то она могла бы исправить решение судьи. Именно этого мне не хватило в прошлом матче.

Безусловно, верно и то, что мы сыграли не лучшим образом и допускали ошибки. Это не сыграло нам на пользу, и подобные ошибки помогли решить исход матча», — приводит слова Флика As

Напомним, что ответный поединок состоится в Мадриде уже на следующей неделе, во вторник, 14 апреля.