Мадридский «Реал» может назначить на пост главного тренера Дидье Дешама, возглавляющего сейчас сборную Франции.
По данным издания RMC Sport, 57‑летний специалист попал в шорт‑лист руководства «сливочных» и может летом возглавить самый титулованный клуб мира.
Уже известно, что Дешам покинет сборную Франции сразу после чемпионата мира. В «Реале» не очень довольны работой Альваро Арбелоа, особенно после поражения в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:2 от «Баварии», и хотят пригласить более авторитетного и опытного специалиста.