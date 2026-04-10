Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Это сложный вопрос. Он долго обсуждался во время предвыборной кампании, и его имя постоянно упоминалось. Месси — лучший футболист в истории "Барселоны", и для меня он лучший игрок в истории футбола, или один из лучших.

Мы бы хотели, чтобы футбол был вечным во всех отношениях. Есть много вещей, которые мы хотели бы, чтобы длились вечно, но им приходит конец. У всего есть начало, развитие и конец, и спекуляции на эту тему кажутся мне бессмысленными.

Возможность возвращения Месси никогда не обсуждалась с момента моего прихода. Ни Месси, ни кто-либо из его представителей никогда не звонили мне и не говорили: "Я хочу вернуться, я хочу играть". Это были всего лишь слухи и нереалистичные разговоры», — приводит слова Деку Goal со ссылкой на Sport.

Напомним, что Месси сейчас выступает в составе американского «Интер Майами». До этого он также на протяжении двух сезонов успел поиграть за «ПСЖ».