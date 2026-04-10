Новоиспеченный наставник «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби позитивно настроен по поводу сохранения прописки в Премьер-лиге.

«Уверен, что смогу удержать команду от вылета из АПЛ. Я знал ещё до начала работы с ними, что они хорошие ребята. Болельщики должны быть довольны, потому что все игроки — хорошие ребята и страдают в этой сложной ситуации. Я хочу видеть это в игре, потому что в будние дни это проще. Думаю, атмосфера на поле изменилась. Я наблюдал за ними в начале своей работы на прошлой неделе, и теперь я определённо настроен более позитивно», — цитирует Де Дзерби официальный сайт «шпор».

Де Дзерби принял команду в паузу на матчи сборных, подписав с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт. Сейчас лондонцы идут на 17-й строчке с 30 очками после 31 матча. От 18-й позиции их отделяет всего одно очко.