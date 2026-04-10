«Аугсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Алексис Клод-Морис на 11-й минуте и Михаэль Грегорич на 14-й минуте.
У «Хоффенхайма» отличились Робин Гранач на 35-й минуте и Базумана Туре на 42-й минуте.
На 85-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Хоффенхайма», но игрок «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
1:0 Алексис Клод-Морис 11' 2:0 Михаэль Грегорич 14' 2:1 Робин Гранач 35' 2:2 Базумана Туре 42'
Аугсбург: Финн Дамен, Артур Шавес, Джеффри Гауэлеу (Кристиян Якич 64'), Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис, Фабиан Ридер, Мариус Вольф (Эльвис Реджбечай 79'), Алексис Клод-Морис (Исмаэль Гарби 89'), Михаэль Грегорич (Родригу Рибейру 64'), Anton Kade (Мерт Кёмюр 89')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль (Мухаммед Дамар 89'), Альбиан Хайдари (Бернардо 68'), Озан Кабак, Робин Гранач, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель, Фисник Аслани, Тим Лемперте (Кевин Акпогума 89'), Базумана Туре, Андрей Крамарич (Александер Прасс 73')
Жёлтые карточки: Димитрис Яннулис 16', Цедрик Цезигер 25', Артур Шавес 59', Джеффри Гауэлеу 60', Мариус Вольф 65' — Гриша Прёмель 55', Альбиан Хайдари 63', Фисник Аслани 67'
После этого матча «Аугсбург» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги с 33-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 5-й позиции с 51-м баллом.