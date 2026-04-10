«Аугсбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев голы записали на свой счет Алексис Клод-Морис на 11-й минуте и Михаэль Грегорич на 14-й минуте.

У «Хоффенхайма» отличились Робин Гранач на 35-й минуте и Базумана Туре на 42-й минуте.

На 85-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Хоффенхайма», но игрок «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Результат матча

Аугсбург Аугсбург 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм

1:0 Алексис Клод-Морис 11' 2:0 Михаэль Грегорич 14' 2:1 Робин Гранач 35' 2:2 Базумана Туре 42'

Аугсбург: Финн Дамен, Артур Шавес, Джеффри Гауэлеу ( Кристиян Якич 64' ), Цедрик Цезигер, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис, Фабиан Ридер, Мариус Вольф ( Эльвис Реджбечай 79' ), Алексис Клод-Морис ( Исмаэль Гарби 89' ), Михаэль Грегорич ( Родригу Рибейру 64' ), Anton Kade ( Мерт Кёмюр 89' )

Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль ( Мухаммед Дамар 89' ), Альбиан Хайдари ( Бернардо 68' ), Озан Кабак, Робин Гранач, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель, Фисник Аслани, Тим Лемперте ( Кевин Акпогума 89' ), Базумана Туре, Андрей Крамарич ( Александер Прасс 73' )

Жёлтые карточки: Димитрис Яннулис 16', Цедрик Цезигер 25', Артур Шавес 59', Джеффри Гауэлеу 60', Мариус Вольф 65' — Гриша Прёмель 55', Альбиан Хайдари 63', Фисник Аслани 67'