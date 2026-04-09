10 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» ходят в середняках Бундеслиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Аугсбург» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» не уступили «Гамбургу» (1:1).
До того команда была бита «Штутгартом» (2:5). Да и поединок с дортмундской «Боруссией» завершился поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах «Аугсбург» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Фуггеры» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
Причем «Аугсбург» традиционно неудачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Хоффенхайм» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Майнцу» (1:2).
До того команда была бита скромным «Эльфсбергом» (3:5). А вот чуть ранее она с треском уступила «РБ Лейпцигу» (0:5).
При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Деревенские» давненько не познавали вкуса побед. Команда не выигрывает 4 матча кряду.
При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот вне родных стен «деревенские» разжились 25 очками в 14 поединках.
В этом поединке «деревенские» явно будут рисковать. Команде нужно непременно набирать очки, дабы сохранить шансы на пьедестал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Хоффенхайм» вполне преуспевает в плане реализации, да и «Аугсбург» нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды не побеждают 4 матча кряду
- «Аугсбург» в среднем пропускает реже 2 голов за матч
- «Хоффенхайм» забивает в среднем 2 мяча за матч
- «Хоффенхайм» уже более двух лет не проигрывает «фуггерам»
- «Фуггеры» дома набрали всего 21 очко в 14 матчах