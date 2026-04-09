прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

10 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» ходят в середняках Бундеслиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 7 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» не уступили «Гамбургу» (1:1).

До того команда была бита «Штутгартом» (2:5). Да и поединок с дортмундской «Боруссией» завершился поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах «Аугсбург» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Аугсбург» традиционно неудачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» уступили «Майнцу» (1:2).

До того команда была бита скромным «Эльфсбергом» (3:5). А вот чуть ранее она с треском уступила «РБ Лейпцигу» (0:5).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Деревенские» давненько не познавали вкуса побед. Команда не выигрывает 4 матча кряду.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот вне родных стен «деревенские» разжились 25 очками в 14 поединках.

В этом поединке «деревенские» явно будут рисковать. Команде нужно непременно набирать очки, дабы сохранить шансы на пьедестал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Хоффенхайм» вполне преуспевает в плане реализации, да и «Аугсбург» нынче находится в кризисе.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

