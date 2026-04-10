Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в первой игре мадридцы в родных стенах проиграли мюнхенцам со счетом 1:2.

«Мы не можем экспериментировать, и очевидно, что мы очень ждём матча в Мюнхене. С момента финального свистка мы настроены отправиться на "Арена Мюнхен" и показать, на что мы способны. "Реал" вошёл в историю, преодолевая такие сложные испытания, как в среду, но сначала нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче. Это то, что я часто повторяю игрокам.

Матч в среду начинается завтра, и нам нужно показать отличную игру и приложить огромные усилия. У нас будет достаточно времени на восстановление. Впереди четыре дня, и все должны сосредоточиться на том, чтобы завтра выложиться на полную вместе со своими болельщиками. Это единственная цель: сыграть отличный матч», — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Ответный матч состоится в среду, 15 апреля. Начало — в 22:00 мск.