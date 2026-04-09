Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.  Мадридцы победили в гостях со счетом 2:0.

«Не думаю, что мой "Атлетико" хоть когда-либо раньше выигрывал на "Камп Ноу".  Это очень сложно.  Пожалуй, это лучшая в Европе команда наряду с "ПСЖ" и "Баварией".  Благодаря хорошей командной работе смогли воспользоваться ключевыми в матче моментами.  Второй гол придал нам уверенности, и жаль, что не смогли еще увеличить отрыв.  Я мог бы рассказать тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов и не забивали.  Футбол и прекрасен тем, что точное завершение атак — это ключ к успеху.  Сегодня мы были невероятно точны, в иные же дни — нет.

Мы знали, что "Барса" способная создавать своей высокой линией обороны.  И хорошенько над эти поработали.  В подобных ситуациях мы жалили ее почти в каждом матче голами и игровыми комбинациями.  Было сложно, поскольку она очень хорошо прессингует, отнимая у тебя много времени.  Результат хорош, но с таким соперником, который наверняка заставит нас попотеть во вторник!» — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.

Ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля.