Вингер «Атлетико» Адемола Лукман высказался о победе над «Барселоной» (2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась 8 апреля на «Камп Ноу».

«Хороший результат, хорошая игра в исполнении команды. Особенно то, что на "Камп Ноу" не пропустили. Это демонстрирует то, какую работу каждый проделал в команде и насколько все мы сплочены. Гол после удаления... Думаю, это было ключевым моментом. Блестящий штрафной удар от Хулиана Альвареса.

В ответном матче "Атлетико" предстоит серьезное испытание в очень важной игре — осознаем это. С холодной головой, конечно же. Будем готовиться к каждой следующей игре по мере их приближения», — цитирует Лукмана сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля.