Наставник сборной России Валерий Карпин оценил ситуацию с хавбеком «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

Сейчас Захарян получает мало игровой практики в составе «Реала Сосьедад».

«В январе общались с Захаряном, когда я приезжал. Это профессиональный футбол — тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть. К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики», — заявил Карпин в интервью РИА «Новости».

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 20 матчей и забил один мяч. Ранее футболист не был приглашен в сборную России на мартовские товарищеские матчи с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).