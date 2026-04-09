Наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно не готов заранее сдаваться «Астон Вилле» в четвертьфинале Лиги Европы, хотя большинство и считают её фаворитом противостояния.

«Наша задача — подпитывать страсть наших болельщиков и их желание видеть нас победителями. "Астон Вилла" на бумаге сильнее нас, но с поддержкой болельщиков мы можем сократить этот разрыв», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Первый матч — сегодня, 9 апреля, в 22:00 (мск) в Болонье. В прошлом раунде команда Итальяно прошла «Рому» (1:1, 4:3), а «Астон Вилла» была сильнее «Лилля» (1:0, 2:0).

Некоторые СМИ сообщают, что этот сезон станет для Итальяно последним в «Болонье». Летом он переберётся в «Наполи», а Антонио Конте возглавит «Скуадру Адзурру».