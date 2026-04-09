Центральный полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не поможет своему клубу в ближайшем матче 29‑го тура французской Лиги 1 против «Парижа», информирует портал Nice Matin.

29‑летний игрок получил травму приводящей мышцы правого бедра на сегодняшней тренировке и пропустит минимум около недели. Тренерский штаб не включил Головина в официальную заявку на игру с «Парижем».

В этом сезоне хавбек провёл 31 матч во всех турнирах за монегасков, забил в них 5 голов и сделал 6 ассистов. Сейчас он оценивается в 18 млн евро, а его контракт действует до 2029 года.