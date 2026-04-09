Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Вадим Евсеев вел себя неправильно, когда применил маты в послематчевом интервью после встречи 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Штраф 100 тысяч — не страшно, найдутся. Но не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике. У нас к этому относятся жестче, чем в центральной России, где я провел три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеется). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.

В клубе с Вадимом был разговор, все-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли — уходили либо сами, либо по окончании контракта», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

Тренер дагестанцев не сдержался, давая интервью, применив 12 матерных слов за 37 секунд. По решению КДК ему был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.