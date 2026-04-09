Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, что говорил своей команде перед серией пенальти в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита» (0:0, 7:6 по пен.).

«Что говорил перед серией пенальти? Прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность. Пытался вселить в команду веру.

Мы показывали своей игрой, что нам все по силам. Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Я доносил им именно это», — передает слова Карседо «Матч ТВ».

По итогам этого противостояния «Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против ЦСКА. «Зенит» завершил свое выступление на турнире.