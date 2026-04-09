Вингер «Краснодара» Жоау Батчи назвал сильные стороны своей команды и считает, что «быкам» по силам и в этом сезоне забрать золотые медали РПЛ.

Жоау Батчи globallookpress.com

«К нам прибавились новые игроки, которые вносят свой вклад в это. Мы сможем выиграть второе чемпионство подряд благодаря все тем же качествам, что и помогли нам взять первое чемпионство. Воля к победе, рвение, желание, качество команды, дух и сплочение вокруг единой цели — это принесло нам победу в прошлый раз», — сказал Батчи «СЭ».

Сейчас «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России после 23 туров, имея в активе 52 очка. Сразу следом за ним располагается «Зенит» (51).

В 24‑м туре команды сразятся между собой в Санкт‑Петербурге 12 апреля.