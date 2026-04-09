Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о чемпионской гонке в текущем сезоне Примеры.

«Мы понимаем, что каждый матч очень важен для нас. Если раньше у нас почти не было права на ошибку, то сейчас его ещё меньше, и наша цель — выигрывать каждый матч. Пока есть шансы, мы будем бороться, а если однажды их не будет, мы всё равно будем бороться так же. Это не изменится; мы знаем, что представляем собой, эмблему, которую носим на груди, и требования, которые с ней связаны. Мы готовы к этому», — приводит слова Арбелоа клубная пресс-служба мадридцев.

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и на семь очков отстает от первой «Барселоны».