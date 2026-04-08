Полузащитник ПСЖ Витинья поделился мыслями перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«ПСЖ — фаворит в этом четвертьфинале? В прошлом сезоне вы говорили, что "Ливерпуль" фаворит. Это абсолютно ничего не значит. В таких матчах нет фаворитов. "Ливерпуль" — это "Ливерпуль". Даже если сейчас они не в лучшей форме, это всё равно отличная команда с отличными игроками. Впереди два важных матча. Если мы приложим усилия, то сможем добиться хорошего результата.

"Ливерпуль" находится под определённым давлением? "Ливерпуль" всегда останется "Ливерпулем". Мы знаем, что они не в лучшей форме. Но мы очень осторожны. У них великолепная команда — против них всегда сложно играть. Мы будем очень сосредоточены», — приводит слова Витиньи L’Equipe.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем» состоится сегодня, 8-го апреля в 22:00 мск.