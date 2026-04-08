«Марсель» не планирует сохранять в составе полузащитника Артура Вермерена, арендованного у «Лейпцига», по окончании сезона-2025/26, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 21-летний бельгиец сначала произвёл хорошее впечатление на тогдашнего главного тренера Роберто Де Дзерби. Однако со временем его игровая практика заметно сократилась. Уже при Хабибе Бейе футболист практически перестал попадать в состав и не выходил на поле в трёх последних турах Лиги 1.

В последний раз Вермерен появился в стартовом составе 20 февраля в матче против «Бреста», но был заменён уже после первого тайма.

Ожидается, что «Марсель» не станет активировать опцию выкупа игрока за 20 миллионов евро по завершении сезона.

Всего в составе французского клуба Вермерен провёл 20 матчей и отметился двумя результативными передачами.